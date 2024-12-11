Elazığ'da evlere giren hırsızlar, musluk başlıkları ile kombiyi bile çaldı

İHA

Elazığ’da il merkezine bağlı Hankendi Mahallesi'nde bulunan iki villa, hırsızların hedefi oldu.

Ev sahiplerinin olmadığı günlerde villayı soyan kimliği belirlenemeyen hırsızlar, sadece hırsızlık yapmakla yetinmedi, evi de harabeye çevirdi.

Olay, ev sahiplerinden Hasan Bilge'nin iş çıkışı evine dönmesiyle ortaya çıktı. Bilge, durumu polise bildirdi.

"MUSLUK BAŞLIKLARINA KADAR SÖKMÜŞLER"

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler. Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim.” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hasan Bilge, hırsızların sadece kendi evine değil, yan komşusunun evine de zarar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren hırsızların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.