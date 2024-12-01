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Elazığ'da halı sahada tekme ve tokatlar havada uçuştu

Elazığ'da halı sahada tekme ve tokatlar havada uçuştu Elazığ'da bir halı saha maçında çıkan kavgada tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.