İHA
Elazığ'da bir halı saha maçında iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.
Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.
YAŞANANLAR KAMERADA
Olay anı halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde oyuncuların birbirine saldırdığı ve kavganın saha dışına kadar taşındığı görüldü.
Çevredeki diğer oyuncuların ve izleyicilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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