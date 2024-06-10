Elazığ'da hayvanlarına bakmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

İHA
Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi'nde 75 yaşındaki Yunus Yaman, öğleden sonra arazide otlayan hayvanlarına bakmaya gitti.
Uzun bir süre geçmesine rağmen kendisinden haber alınamayan Yaman'ı ailesi aramaya başladı.
Cansız bedeni bulundu
Hayvanların otladığı alandan geçen bir köylü, Yaman'ın cansız bedenini buldu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlatırken Yaman'ın cansız bedeni Maden Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaman'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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