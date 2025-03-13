İHA
Elazığ'ın merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki kişi, iftar vaktinde cadde ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüdü.
HUSUMETLİSİNİ BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle birlikte kimliği öğrenilemeyen bir kişi husumetlisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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