Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye ceza

60 kilodan fazla salep soğanı toplayan 6 kişiye, 461 bin 382 TL'lik para cezası kesildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi sınırlarında koruma altında olan salep soğanı ile ilgili çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bazı şüphelilerin salep soğanı topladıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, yaptığı araştırma ile şahısların yerlerini tespit ederek, baskın yaptı. 6 şüpheli salep soğanı ile yakalandı.

YARIM MİLYONA YAKIN CEZA

Yakalanan şahıslardan alınan 60 kilogramdan fazla salep soğanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilip, yerinde ekimi gerçekleştirildi.

Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi İZLE

KORONA CEZASI DA AYRI

6 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan, 442 bin 482 lira para cezası kesildi. Ayrıca 6 şüpheliye izin belgesi olmadan koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, şehir dışından geldikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası daha kesildi. Böylelikle ceza 461 bin 382 liraya çıktı.

15 GÜNDE YAZILAN CEZA MİKTARI 1 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 15 günde, 12 oldu.

Daha öncede Alacakaya ilçesinde 50 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişi yakalanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahripten 294 bin 988 lira, izin belgesiz şehir dışından geldikleri için ise 12 bin 600 lira olmak üzere toplam 307 bin 588 TL ceza kesilmişti.

SUÇÜSTÜ OPERASYONLAR

Ondan sonra ise 2 kişi daha aynı ilçede salep soğanı toplarken suçüstü yakalanmış, yine biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 lira, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplam 153 bin 794 TL'lik para cezası kesilmişti.

Kentte son 15 günde 100 kilodan fazla salep soğanı ile yakalanan toplam 12 kişiye kesilen ceza miktarının 922 bin 604 TL olduğu öğrenildi.

JANDARMA BÖLGEDEN AYRILMIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Jandarma ekiplerinin sürekli bölgede çalışma yaptığı ve bu tür girişimlere müsaade edilmeyeceği bildirildi.