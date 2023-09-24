Elazığ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi can verdi Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Elazığ'da korkunç bir kaza yaşandı.

M.C. idaresindeki 23 KB 301 plakalı kamyonet ile Resul Çiğci idaresindeki 34 KZ 0063 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çiğci ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtulamadı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Resul Çiğci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)