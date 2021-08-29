Elazığ'da kamyonun altına kalan bisikletli hayatını kaybetti

Bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 13 yaşındaki Ali yaşamını yitirirken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Elazığ Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda bisikleti ile karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki Ali İmran Bulut, 34 HK 3038 plakalı kamyonun altında kaldı.

Ali İmran Bulut ağır yaralanırken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuktan geriye ise parçalanan bisikleti ve yola savrulan terliği kaldı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri, yaya olarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.