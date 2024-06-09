İHA
Palu ilçesinde arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden 14 yaşındaki B.S. serinlemek için suya girdi ve bir süre sonra suya kapılarak kayboldu.
Boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi.
AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekileri bölgeye geldi
Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu B.S.'nin suda kaybolduğu öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları sürüyor
Kurtarma ekiplerinin B.S.'yi arama çalışmaları bugün de sürüyor. Yakınları bölgeden gelecek güzel haberleri beklemeye devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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