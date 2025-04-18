Elazığ'da önceki gün rahatsızlanarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki Suat Dal akşam eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ardından hastane çevresi ve Sugözü Mahallesi bölgesine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KAYIP ADAM 41 SAATİN ARDINDAN BULUNDU

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bölgeyi çembere alarak geniş çaplı çalışma başlattı.

78 kişilik ekip ile çalışmalar sürerken, 41 saatin ardından mutlu sona ulaşıldı.

Suat Dal, jandarma ekipleri tarafından Sugözü Mahallesi kırsalında çalılıklar arasında bulundu.

BİR PARÇA EKMEKLE HAYATA TUTUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu iyi görülen ve sadece bacağında ağrı olduğunu ifade eden Dal, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dal'ın kırsalda bulduğu bir parça ekmeği yiyerek hayata tutunduğu öğrenildi.

"UMUDUMUZ KESİLMİŞTİ AMA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BULDUK"

Suat Dal'ın 41 saat sonra bulunduğunu belirten Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, şunları söyledi:

Gerçekten çok mutluyuz. Bugünden itibaren umudumuz kesilmişti ama sağlıklı bir şekilde bulduk. Çok iyi, konuşuyor ve kendisinde. Jandarma ekipleri başta olmak üzer AFAD ekipleri ve gönüllülere teşekkür ediyorum.



Kendisiyle konuştuk, bir parça ekmek ile hayata tutunduğunu söylüyordu. Bundan sonrası için yetkililere de sesleniyorum. Suat amcamız kimsesiz. Sadece bir ağabeyi var. Umarım bundan sonra Suat amcamıza sahip çıkarız.