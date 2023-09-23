Elazığ'da kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

DHA
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü girişinde Nevzat Y. yönetimindeki yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile kamyondaki 4 kişi yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)