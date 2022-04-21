Petrol
108.16
1.27%
Euro
16.02
0.55%
Dolar
14.70
0.16%
Altın
919.69
-0.40%
Borsa
2558
1.27%
Bitcoin
628.217
1.61%
BTXN Coin
29.48
-1.79%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Elazığ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

    Başıboş sokak köpeğinin havlamasıyla korkup koşmaya başlayan çocuk, ana yola çıkmasıyla kaza geçirdi.
    • 21.04.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

    Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yürürken sokak köpeğinin havlamasıyla paniğe kapılıp yolun karşı tarafında geçmek isteyen bir çocuk, caddeden geçen otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.

    Kazanın etkisiyle şok geçiren çocuk dakikalar sonra ayaklanıp kaldırıma oturdu.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre çocuğa ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

    Kaza anı kamerada

    Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Elazığ da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı #1

    Elazığ da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı #2

    Elazığ da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada
    3. Sayfa

    Fatih’te, tekmeli tokatlı yol verme tartışması kamerada

    İzmir'de otomobilini satmak isteyen adam dolandırıldı
    3. Sayfa

    İzmir'de otomobilini satmak isteyen adam dolandırıldı

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Görüş Bildir