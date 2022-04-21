Elazığ'da köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

Başıboş sokak köpeğinin havlamasıyla korkup koşmaya başlayan çocuk, ana yola çıkmasıyla kaza geçirdi.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yürürken sokak köpeğinin havlamasıyla paniğe kapılıp yolun karşı tarafında geçmek isteyen bir çocuk, caddeden geçen otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.

Kazanın etkisiyle şok geçiren çocuk dakikalar sonra ayaklanıp kaldırıma oturdu.

Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre çocuğa ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.