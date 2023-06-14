Elazığ'da korna sesiyle bina yıkımı kamerada Asrın felaketinden etkilenen Elazığ'da, ağır hasarlı binanın yıkımı ses dalgalarıyla yapıldı.

İHA

Elazığ'da, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.

Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi.

Ses dalgalarıyla yıkım

İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.