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    Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı

    Alışveriş yapmak için markete gelen müşterileri bıçaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendisine küfrettiğini savunan saldırganın vatandaşları bıçaklama anı kaydedildi.
    • 01.09.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:01
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    Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı

    Elazığ'da U.M. isimli bir şahıs, market işlettiği mahallede vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

    Dükkana alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçakla saldırmaya başladı.

    Mahalleli arasında yayılan olayın ardından vatandaşlar, markete giderken korktuğunu iddia etti.

    Gözaltına alındı

    Bıçaklanma olayının sık yaşanmasının ardından durum polis ekiplerine bildirildi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Elazığ da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı #1

    O anlar kaydedildi

    Saldırgan şahsın, markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.M., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakladı saldırdı VİDEO

    Elazığ da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı #2

    Müşterilerin küfrettiğini iddia etti

    İHA'nın aktarımına göre; şahıs, müşterilerin kendisine küfrettığını öne sürdü.

    Elazığ da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı #3


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