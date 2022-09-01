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- Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı
Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı
- 01.09.2022 - 10:40
- Güncelleme : 01.09.2022 - 11:01
Elazığ'da U.M. isimli bir şahıs, market işlettiği mahallede vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Dükkana alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçakla saldırmaya başladı.
Mahalleli arasında yayılan olayın ardından vatandaşlar, markete giderken korktuğunu iddia etti.
Gözaltına alındı
Bıçaklanma olayının sık yaşanmasının ardından durum polis ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
O anlar kaydedildi
Saldırgan şahsın, markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.M., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakladı saldırdı VİDEO
Müşterilerin küfrettiğini iddia etti
İHA'nın aktarımına göre; şahıs, müşterilerin kendisine küfrettığını öne sürdü.