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Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı

Elazığ'da market işletmecisi müşterilere bıçakla saldırdı

Alışveriş yapmak için markete gelen müşterileri bıçaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendisine küfrettiğini savunan saldırganın vatandaşları bıçaklama anı kaydedildi.