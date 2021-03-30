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    Elazığ'da metruk binaya horoz dövüşü baskını

    Elazığ'da metruk bir binada horoz döğüşü yaptıran 2 şahıs ekiplerin baskını ile yakalandı, mekanda toplam 22 şahsa yasal işlem yapıldı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 14:16
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    Elazığ'da metruk binaya horoz dövüşü baskını

    Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde metruk bir binada horoz döğüşü yapıldığı bilgisine ulaşıp baskın yaptı.

    Baskında horoz döğüşü yaptıran 2 şahıs ile mekanda bulunan 20 şahıs yakalandı.

    METRUK BİNAYA 'HOROZ DÖVÜŞÜ' BASKINI

    Polis 2 şahsa kumar oynatma, yer ve imkan sağlamadan, DKMP ekipleri de Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten gerekli yasal işlemi yaptı.

    Ayrıca mekanda bulunan 20 şahsa da kumar oynamadan gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

    HOROZLAR KORUMA ALTINA ALINDI

    Öteyandan döğüşte kullanılan ve yaralanan horozlar tedavi ve koruma altına alındı.

    Elazığ da metruk binaya horoz dövüşü baskını #1

    Elazığ da metruk binaya horoz dövüşü baskını #2

    Elazığ da metruk binaya horoz dövüşü baskını #3

    Elazığ da metruk binaya horoz dövüşü baskını #4

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