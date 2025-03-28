Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde ilerleyen bir araçtan, minibüs durağı çalışanı Hayrettin Yılmaz’a tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda, Yılmaz ile seken kurşunlarla durakta bekleyen Y.U. isimli kadın yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YILMAZ KURTARILAMADI
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayrettin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış