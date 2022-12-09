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- Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı
Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı
Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
- 09.12.2022 - 20:57
- Güncelleme : 09.12.2022 - 21:49
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki Şehit Coşkun Göl Sokak'ta, bir kaza meydana geldi.
F.U. idaresindeki 62 AAF 99 plakalı minibüs ile M.F.F. idaresindeki 23 ACH 243 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.
7 kişi hafif yaralandı
Yaşanan kazada, 7 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre; polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı VİDEO