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- Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı
Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 2 gün önce meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 01.09.2022 - 14:07
Elazığ Kovancılar ilçe çıkışında 2 gün önce araçların işlek olduğu yolda, iş yerlerine ve evlere yakın bir noktada hortum meydana geldi.
Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevredekilerde korkuya neden olurken yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu.
Zarara yol açmadı
Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.
DHA'nın haberine göre, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.