Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 2 gün önce meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ Kovancılar ilçe çıkışında 2 gün önce araçların işlek olduğu yolda, iş yerlerine ve evlere yakın bir noktada hortum meydana geldi.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevredekilerde korkuya neden olurken yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu.

Zarara yol açmadı

Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

DHA'nın haberine göre, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.