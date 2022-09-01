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    Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

    Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 2 gün önce meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 01.09.2022 - 14:07
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    Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

    Elazığ Kovancılar ilçe çıkışında 2 gün önce araçların işlek olduğu yolda, iş yerlerine ve evlere yakın bir noktada hortum meydana geldi.

    Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevredekilerde korkuya neden olurken yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu.

    Zarara yol açmadı

    Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

    DHA'nın haberine göre, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Elazığ da oluşan hortum kameraya yansıdı #1

    Elazığ da oluşan hortum kameraya yansıdı #2

    Elazığ da oluşan hortum kameraya yansıdı #3


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