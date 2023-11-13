İHA
Elazığ'da yaşlı bir kadın fenalaşınca imdadına otobüs şoförü yetişti.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda, belediye otobüsüne binen kadın rahatsızlık geçirdi.
İlk müdahalesi diğer yolcular tarafından yapılan kadın için otobüs şoförü zamanla yarıştı.
Rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi
Elazığ’da belediye otobüs şoförü, fenalaşan yaşlı kadını güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.
Güzergahını değiştiren şoför, dörtlülerini yakıp trafiği tehlikeye atmadan, fenalaşan kadını Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi.
Şoförün takdir toplayan hareketi
Yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırıldı.
Şoförün hareketi takdir toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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