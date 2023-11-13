Elazığ'da otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Rahatsızlanan yolcu için farklı bir yoldan giden şoförün çabası takdir topladı. Hastaneye yetiştirilen yaşlı yolcu kameraya yansıdı.

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İHA

Elazığ'da yaşlı bir kadın fenalaşınca imdadına otobüs şoförü yetişti.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, belediye otobüsüne binen kadın rahatsızlık geçirdi.

İlk müdahalesi diğer yolcular tarafından yapılan kadın için otobüs şoförü zamanla yarıştı.

Rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi

Elazığ’da belediye otobüs şoförü, fenalaşan yaşlı kadını güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Güzergahını değiştiren şoför, dörtlülerini yakıp trafiği tehlikeye atmadan, fenalaşan kadını Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi.

Şoförün takdir toplayan hareketi

Yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırıldı.

Şoförün hareketi takdir toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)