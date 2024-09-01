Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
DHA

Elazığ'da yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Elazığ-Bingöl kara yolunda Başyurt mevkiinde ilerleyen Ali Çiğci’nin kontrolünü yitirdiği yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)