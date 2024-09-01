Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

DHA
Elazığ'da yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunda Başyurt mevkiinde ilerleyen Ali Çiğci’nin kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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