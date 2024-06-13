Elazığ'da pansiyonda yangın 7 katlı bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli tedavi altına alındı.

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İHA

Elazığ'da merkeze bağlı İstasyon Caddesinde 7 katlı bir pansiyonda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 itfaiyeci dumandan etkilendi

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)