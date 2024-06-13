İHA
Elazığ'da merkeze bağlı İstasyon Caddesinde 7 katlı bir pansiyonda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
2 itfaiyeci dumandan etkilendi
Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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