Elazığ'da polis ağabeyleri 2 kardeşe sürpriz yaptı: Zırhlı araçlara bindirerek mesleği anlattılar Elazığ’da polisliğe ilgi duyan 2 kardeşe emniyet ekipleri sürpriz yaptı. Evlerinden zırhlı araçlarla alınan 2 kardeşe, Özel Harekat Şube Müdürlüğü gezdirilip polislik mesleği anlatıldı.

İHA

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının polislik mesleğine ilgi duyduklarını öğrendi.

Ekipler, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Polislerden takdir toplayan hareket

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaş ile görüşerek kendisini, 2 çocuğunu ve eşini ekip aracı ile ikametlerinden alarak Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürdü.

Çocuklar, şube müdürlüğüne ait zırhlı araçlara bindirildi.

Hayalleri gerçeğe dönüştü

Hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklara polislik mesleği de anlatılırken, polis ağabeyleri tarafından kendilerine çeşitli hediyeler verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)