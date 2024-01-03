Elazığ'da polis ağabeyleri 2 kardeşe sürpriz yaptı: Zırhlı araçlara bindirerek mesleği anlattılar

İHA
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının polislik mesleğine ilgi duyduklarını öğrendi.
Ekipler, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Polislerden takdir toplayan hareket
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaş ile görüşerek kendisini, 2 çocuğunu ve eşini ekip aracı ile ikametlerinden alarak Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürdü.
Çocuklar, şube müdürlüğüne ait zırhlı araçlara bindirildi.
Hayalleri gerçeğe dönüştü
Hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklara polislik mesleği de anlatılırken, polis ağabeyleri tarafından kendilerine çeşitli hediyeler verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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