Elazığ'da şaşkına çeviren davulcu: Ağzındaki meşale ve ateş çemberiyle şov yaptı Elazığ’da ve çevre illerdeki düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen 'Kosovalı Mami Can’ lakaplı davulcu Muhammed Şahin Uçkaç, gittiği düğünde ağzında tuttuğu meşale ve oluşturduğu ateş çemberinde yaptığı şov ile coşturdu.

İHA

Elazığ'da Yazıkonak ilçesinde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan 30 yaşındaki 'Kosovalı Mami Can’ lakaplı davulcu Muhammed Şahin Uçkaç, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmezi haline geldi.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 13 senedir yaptığı davul şovları ile dikkat çeken Kosovalı Mami Can’a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor.

Kendine has şovları ile büyük ilgi gören Kosovalı Mami Can, son olarak beldede Koçpınar ailesinin düğününde sahne aldı.

Ateşten şov sunan davulcu görenleri şaşırtıyor

Alana ağzında ve kafasında meşaleler ile giren davulcu, ateşten oluşturduğu çemberin içerisinde yaptığı şovlarla davetlileri coşturdu.

Üzerine yerleştirdiği ledlerle düğüne renk katan, yeri geldiğinde hareketsiz kalan ve bir an da yuvarlanarak halayın ortasına dalan çılgın davulcu Mami Can, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"Bunlar benim yeni figürlerim"

Düğünlere özel olarak davet edildiğini dile getiren davulcu Muhammed Şahin Uçkaç, “Bu akşamki düğünde şov yaptım. Herkes burada ve beni tanıyor ve seviyor. 6 senesi Elazığ'da olmak üzere 13 yıldır bu işi yapıyorum. Bunlar benim yeni figürlerim. Ağzımda ve şapkamda meşale vardı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden çok teklif geliyor” dedi.

"Düğüne gelenler de davulcudan gerçekten çok memnun kaldı"

Oğlunun düğününde yapılan şovu beğendiklerini dile getiren Alaattin Koçpınar, “Öncelikle düğüne gelen herkese çok teşekkür ederiz. Bu güzel ve mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Düğüne gelenler de davulcudan gerçekten çok memnun kaldı” diye konuştu.

"Görülmemiş bir eğlence"

Düğüne katılan davetlilerden Sabahattin Akdere ise “Yöresel etkinliklerle muhteşem düğünlerimiz oluyor. Bu bizim kültürümüzdür, sevincimizdir. Gösteri muhteşemdi. Görülmemiş bir eğlence oldu. O konuda değerli kardeşimizi tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.