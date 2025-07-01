Elazığ'da serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde, korkunç bir olay meydana geldi.
Eşiyle birlikte bölgeden geçen Merivansuyu Çayı'nın kenarına pikniğe giden Serhat Çınar, serinlemek için suya girdi.
AKINTIYA KAPILDI
Akıntıya kapılan Çınar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, kurtarılamadı.
Serhat Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.