Elazığ'da serinlemek için nehre girdi: Günler sonra cansız bedeni bulundu

Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için nehir ve göle giren çocuklar tehlike saçıyor.
Olayın adresi bu kez Elazığ...
Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden Burak Süner (14) serinlemek için suya girdi.
Süner, bir süre sonra suya kapılarak gözden kayboldu.
Arkadaşları ailesine haber vermedi
İddiaya göre, boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi.
Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu Süner'in suda kaybolduğu öğrenildi.
Ekipler harekete geçti
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi.
Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas, Bitlis ve Erzurum'dan ekiplerin sevk edildiği bölgede su altı arama cihazı olan ROV makinesi ile arama yapıldı.
Cansız bedeni bulundu
Çocuğun cansız bedeni olayın gerçekleştiği yerin yaklaşık 4 kilometre aşağısında kum ocakları mevkiinde bulundu.
Ekipler tarafından sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni hastaneye morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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