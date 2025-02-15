Elazığ'da silahı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Elazığ Adliyesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silah çekti.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Çıkan çatışmada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.