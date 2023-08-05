Elazığ'da tekneden düşüp kaybolan kadın mühendisin cansız bedeni bulundu Keban ilçesinde bir alabalık üretim tesisinde mühendis olarak çalışan Merve Taşkan, teknedeyken suya düştü. Gözden kaybolan genç mühendis Taşkan’ın cansız bedeni bulundu.

İHA

Elazığ'ın Keban ilçesi Fırat Nehri Dınbo mevkiindeki bir alabalık üretim çiftliğinde su ürünleri mühendisi olarak çalışan Merve Taşkan, iddiaya göre teknedeyken dengesini kaybedip suya düştü.

Teknede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aranan genç mühendisin cansız bedeni bulundu

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak Taşkan’ı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada Taşkan’ın cenazesi tekneden düştüğü yakın bir yerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.