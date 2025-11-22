Abone ol: Google News

Elazığ'da traktörle çarpışarak otomobilin ezdiği yaya öldü

Elazığ'da traktörle çarpışıp savrulan otomobilin ezdiği yaya hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüleri de yaralandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 00:05
  • Elazığ'da otomobil ve traktör çarpıştı, savrulan otomobil bir yayayı ezdi.
  • Kazada, 60 yaşındaki M.Ç. hayatını kaybetti.
  • Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ merkez Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile traktör çarpıştı.

Kazada savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç.'yi ezdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince 60 yaşındaki M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri