Elazığ'da traktörle çarpışarak otomobilin ezdiği yaya öldü

- Elazığ'da otomobil ve traktör çarpıştı, savrulan otomobil bir yayayı ezdi.
- Kazada, 60 yaşındaki M.Ç. hayatını kaybetti.
- Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ merkez Yurtbaşı beldesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile traktör çarpıştı.
Kazada savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç.'yi ezdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince 60 yaşındaki M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.