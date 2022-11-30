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Elazığ'da yaşayan hemşire evinde ölü bulundu
Memleketi Adana'ya gitmek için aldığı biletin günü gelen hemşireye ailesi ulaşamadı. İhbar üzerine gidilen evinde ölü bulunan hemşire morga kaldırıldı.
- 30.11.2022 - 15:26
Elazığ'da yalnız yaşayan 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut, memleketi Adana'ya gitmek için bilet aldı.
Bugün otobüs ile Adana’ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına uzun sürecevap vermedi.
Ailesinin haber vermesi üzerine arkadaşları, Bulut’un evine gitti.
Evinde ölü bulundu
Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı girdiği evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı.
Ekipler inceleme başlattı
Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.