Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalar sürüyor.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliğiyle dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.
Kadınlar tuvaletine saklandı
Yakalanacağını anlayan dilencilerden biri, caminin altında bulunan kadınlar tuvaletine sığındı.
Yarım saat içeride bekledi
Yaklaşık yarım saat burada bekleyen dilenci, daha sonra dışarı çıktı.
Savunması pes dedirtti
"Geç arabaya." diyen görevlilerden "Belki namaz kılacağım, ben dilenmiyorum." diyerek kurtulmaya çalışan dilencinin çabaları yetersiz kaldı.
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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