Elazığ'da zabıtayı gören dilenci, kadınlar tuvaletine saklandı Elazığ’da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen dilenci operasyonunda yakalanacağını anlayan bir kişi, kadınlar tuvaletine sığındı. Tuvalette yarım saat kalan dilenci, çıkarken ‘’Belki namaz kılacağım’’ diyerek kendini savundu.

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İHA

Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalar sürüyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliğiyle dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Kadınlar tuvaletine saklandı

Yakalanacağını anlayan dilencilerden biri, caminin altında bulunan kadınlar tuvaletine sığındı.

Yarım saat içeride bekledi

Yaklaşık yarım saat burada bekleyen dilenci, daha sonra dışarı çıktı.

Savunması pes dedirtti

"Geç arabaya." diyen görevlilerden "Belki namaz kılacağım, ben dilenmiyorum." diyerek kurtulmaya çalışan dilencinin çabaları yetersiz kaldı.

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)