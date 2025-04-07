Elazığ'da zehirli engerek yılanı görüldü

İHA

Engerek yılanı, Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olarak biliniyor..

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde yaşanan olayda, koca engerek yılanı görüntülendi.

"VALLA AKRABALARIMDAN BİRİNİ BULDUM BURADA"

Engerek yılanını görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekti.

Vatandaş, bir süre incelediği hayvan için yanındaki arkadaşına, ''Valla akrabalarımdan birini buldum burada'' diye espri yaptı.

Yılan, daha sonra gözden kayboldu.