Elazığ'daki hırsız, kaçarken çaldıklarını düşürdü Birinci kattaki daireye girerek eşyaları çalan hırsız, ev sahibinin uyanması üzerine kaçmaya başladı. Hırsız, kaçarken çaldığı ziynet eşyalarını ve telefonları düşürdü.

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İHA

Elazığ'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Yenimahalle Park Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında birinci katta bulundan daireye hırsız girdi.

Odanın penceresinden içeri giren hırsız, evde bulunan telefon ve altın gibi ziynet eşyalarını aldı.

Ev sahibi uyanınca pencereden atladı

Ev sahibinin çıkan sesler üzerine uyanıp hırsızı fark etmesi üzerine hırsız, aldığı ziynet eşyalarıyla birlikte pencereden atladı.

Bilezik ve telefonları düşürdü

Atladığı sırada 2 bilezik ve telefonları düşüren hırsız, elinde kalan bir bilezik ile kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada

Olay yerinde inceleme yapan ve parmak izi alan ekipler, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, hırsızın kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.