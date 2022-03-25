Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklanan arkadaşı, olay anını anlattı

Dakikalarca darbedildikten sonra uçurumdan düşerek can veren 15 yaşındaki Elif'i öldürmek suçuyla hapsi istenen arkadaşı, "Bana kötü konuşunca kavga çıktı, böyle olmasını istemedim" dedi.

İstanbul Sultangazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın ölümü ile ilgili olarak suçlanan arkadaşı Senem T. olay anını anlattı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İhmalle adam öldürmek" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 17 yaşındaki Senem T., avukatıyla birlikte DHA'ya özel açıklamalar yaptı.

Olay günü Elif Çakal'ın kendisi adına sahte hesaplar açıldığı için psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Senem T., buluştuklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyledi.

"BANA KÖTÜ KONUŞUNCA KAVGA ÇIKTI"

Elif Çakal'ın kendisine mesaj atarak yanına çağırdığını söyleyen Senem T., "Tuana ile buluşacağımız için yanına gitmedim. Daha sonra Elif geldi, buluştuk. Hep birlikte arabayla alkol almaya gittik. Daha sonra da Habipler Yayla Mahallesi'ne gittik. Elif kendinde değildi. Tuana bana Elif'in arkamdan konuştuğunu söyledi. Elif'e sordum, 'Evet, sana sinirliyken söyledim' dedi. Arabayla Cebeci'ye gittik. Bu sırada Elif'le tartıştık. Orada başkaları var diye, biraz daha yukarı çıktık. Bana kötü konuşunca kavga çıktı. Elif çok sinirliydi. Adına açılan sahte hesaplardan dolayı da çok öfkeliydi. Bayağı kavga ettik" dedi.

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"YANIMDAKİ ADAM POLİSİ ARADI"

Elif Çakal ile kavga ederken oradakilerin cep telefonu kamerasıyla kendilerini görüntülediğini anlatan Senem T., "Tanımadığım bir adam bizi ayırmaya geldi. Elif ağlayarak aşağı doğru gitti. Biz ormandan çıkıp eve gidecek sandık. Uçuruma doğru gitti. Ben, Gürkan ve bizi ayırmaya gelen kişi Elif'in peşinden koştuk, kendisini atacağını düşünerek, ama yetişemedik. Atladı, aşağıda tutundu. O sırada Gürkan ve Veysel kaçtı. Sadece biz kaldık. Yanımdaki adam da polisi aradı" diye konuştu.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM"

Elif'in çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Senem T., "Sürekli de beraberdik. Böyle olmasını hiç istemedim, çok üzülüyorum. Haberlerde sürekli beni gösteriyorlar, bu itmiş diye. Öyle bir şey yok. Elif'in ölümü nedeniyle çok üzgünüm, psikolojim bozuldu" şeklinde konuştu.