Eminönü'nde güvercinleri ezen sürücü serbest bırakıldı

Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının iki suçtan daha kaydı