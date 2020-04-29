Eminönü'nde güvercinleri ezen sürücü serbest bırakıldı
- İHA
- 29.04.2020 - 19:18
İstanbul Eminönü Meydanı’nda araç kullanan sürücü, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı.
Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.
KİRALAYIP, YAPTI
Olay sonrası çalışma yapan polis ekipleri aracın, Üsame E. (26) isimli bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti.
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SUÇ KAYDI ÇIKTI
Esenler Havalimanı Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alınan sürücünün ‘mala zarar verme’ ve ‘çocuğa cinsel istismar’dan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, SERBEST KALDI
Emniyette verdiği ifadesinde, gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı’na gezmeye geldiğini ve meydanda “U” dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söyledi.
Üsame E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.