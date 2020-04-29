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    Eminönü'nde güvercinleri ezen sürücü serbest bırakıldı

    Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının iki suçtan daha kaydı
    • İHA
    • 29.04.2020 - 19:18
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    Eminönü'nde güvercinleri ezen sürücü serbest bırakıldı

    İstanbul Eminönü Meydanı’nda araç kullanan sürücü, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı.

    Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.

    KİRALAYIP, YAPTI

    Olay sonrası çalışma yapan polis ekipleri aracın, Üsame E. (26) isimli bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti.

    Otomobiliyle güvercinleri ezdi İZLE

    SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Esenler Havalimanı Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alınan sürücünün ‘mala zarar verme’ ve ‘çocuğa cinsel istismar’dan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Güvercinleri ezen zanlı serbest bırakıldı İZLE

    FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, SERBEST KALDI

    Emniyette verdiği ifadesinde, gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı’na gezmeye geldiğini ve meydanda “U” dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söyledi.

    Üsame E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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