Sahilde toplu bir şekilde oturarak ve araçlarından çaldıkları yüksek sesli müzikle doğum günü kutlaması yapan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstanbul’da sahillerde yürüyüş yapmak oturmak ve spor yapmak yasaklandı.

Ancak yasağa rağmen vatandaşlar, özellikle iftardan sonra havanın ısınmasıyla birlikte sahillere akın etti.

POLİS GİTMESİNİ BEKLEDİLER

Polis ekipleri sık sık uyarılar yapmasına ve sahili boşaltmasına rağmen bazı kişilerin polis ekiplerinin ayrılmasının ardından sahile yeniden geldiği görüldü.

Emirgan sahilinde gelen bir grup ise bu kadarına da pes dedirtti.

Emirgan'da doğum günü kutlamasını polis bastı ViDEO

ÇOK UZUN SÜRMEDİ

Sahil kenarına arabalarını park eden grup burada müzik açtı ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak maskesiz bir şekilde doğum günü kutlamak istedi. Grubun doğum günü kutlaması, çok uzun sürmedi. Sahile gelen polis ekipleri, doğum günü kutlaması yapan gruba müdahale etti.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILDI

Grup daha sonra çevreyi rahatsız etmek ve kanuna uymamaktan haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra sahilde bulunan diğer vatandaşları da uzaklaştırdı.