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- Emirgan'da doğum günü kutlamasını polis bastı
Emirgan'da doğum günü kutlamasını polis bastı
- İHA
- 15.05.2020 - 12:04
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstanbul’da sahillerde yürüyüş yapmak oturmak ve spor yapmak yasaklandı.
Ancak yasağa rağmen vatandaşlar, özellikle iftardan sonra havanın ısınmasıyla birlikte sahillere akın etti.
POLİS GİTMESİNİ BEKLEDİLER
Polis ekipleri sık sık uyarılar yapmasına ve sahili boşaltmasına rağmen bazı kişilerin polis ekiplerinin ayrılmasının ardından sahile yeniden geldiği görüldü.
Emirgan sahilinde gelen bir grup ise bu kadarına da pes dedirtti.
Emirgan'da doğum günü kutlamasını polis bastı ViDEO
ÇOK UZUN SÜRMEDİ
Sahil kenarına arabalarını park eden grup burada müzik açtı ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak maskesiz bir şekilde doğum günü kutlamak istedi. Grubun doğum günü kutlaması, çok uzun sürmedi. Sahile gelen polis ekipleri, doğum günü kutlaması yapan gruba müdahale etti.
HAKLARINDA İŞLEM YAPILDI
Grup daha sonra çevreyi rahatsız etmek ve kanuna uymamaktan haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra sahilde bulunan diğer vatandaşları da uzaklaştırdı.