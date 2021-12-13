Emniyet müdürü Hüseyin Ağca'ya silahlı saldırı

Cenaze için İzmir'e giden İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca'nın, bir gece kulübünün önünde sol bacağından tabancayla vuruldu.

İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın hayatını kaybeden annesinin cenazesi için İzmir'e gitti.

BACAĞINDAN VURDULAR

Kente gelen Ağca, pazar günü saat 02.30 sıralarında Basmane semtindeki bir gece kulübünün önünde tabancalı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı.

Olayda Ağca ile birlikte yaralanan gece kulübünün müdürü olduğu öğrenilen Selahattin Vural, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağca ve Vural'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekipler, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, emniyetten yapılan açıklamada, olayın Ağca ile ilgili olmadığı belirtildi.

Gece kulübü işletmecisi ile saldırganların önceden aralarında husumet bulunduğu, aynı iş yerinin olaydan 3 gün önce yine silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.