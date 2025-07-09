Erciyes’te ayağı burkulup 7 saat sonra kurtarılan dağcı konuştu

Kayseri’de 6 Temmuz’da Efe Kaan Taga ve Ahmet K., sabah saatlerinde Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.

Geri dönüş yolunda dağcılardan Ahmet K.’nin ayağı burkuldu.

Bunun üzerine arkadaşı Efe, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

7 SAAT SONRA KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü’nden (HADAK) 2 dağcı sevk edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu, Efe Kaan Taga ve yaralı Ahmet K., bulundukları yerden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı dağcı Ahmet K., ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma çalışması sırasında jandarma personelinin, ayağı burkulan dağcıyı sedyeye kadar sırtında taşıdığı görüldü.

"2 HAFTA HAVAYI TAKİP ETTİK"

Tedavisinin ardından HADAK tarafından ağırlanan dağcılar, açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Dağcılık Kulübü’nden geldiklerini aktaran Efe Kaan Taga, “Rotamızı Erciyes kuzey buzullara belirledik. Yaklaşık 2 hafta havayı takip ettik. Son hafta zaten hava soğuktu. Gece de hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu bir yerde kuzey buzula girdik. Saat 07.00’de zirvenin altındaydık.

Yarım saatlik dinlenmeyle dönüşe geçtik. Bu süreçte de tüm bilgileri Ahmet ağabey ve HADAK’tan aldık. İniş yapıyorduk. Kaya düşmesi anında başta minik bir kaya düşüyor. Birbirimize, ‘Yakın inelim’ dedik. Üzerine bastığım 1 metreye 30 santim ebatlarındaki bir kaya kaydı.” diye konuştu.

"BİZLE O KADAR İLGİLENDİLER Kİ, UTANDIK"

Kaya düşmesi sonucu bileğini sıkıştırdığını ve burktuğunu söyleyen Ahmet K. ise “Kaya kayınca kaçayım derken, yanımda başka bir kaya vardı. Onunla beraber sağ bileğim sıkıştı. Kurtarayım derken de burktum. İlk başta aşırı bir acı hissettim. İnemeyecek gibiydim. Efe ile bir yarım saat kadar oturduk. Sonrasında ayağım iyi gibiydi. ‘İnmeye devam edelim’ dedik.

Biraz daha inince ayağımı basamadığımı anladım. O noktada, jandarmayı aramaya karar verdik. Farklı farklı ekiplerden çok fazla insan geldi. Onlar beni çok mutlu etti. UMKE, HADAK, JAK, AFAD gelmiş. Bizle o kadar ilgilendiler ki, utandık. Onlar olmasa inemezdik. Çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.