Ereğli’de 8 polis memurunun yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı Ereğli ilçesinde Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece silahlı kavga ihbarı geldi. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya müdahale esnasında 8 polis memuru da yaralandı.

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Olay Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 Haziran’da gerçekleşti.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi Site Kavşağı’dan silahlı kavga ihbarı geldi.

Anons üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Tarafların polise saldırmasıyla 8 polis memuru yaralandı.

Zeki Dursun'un haberine göre olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polise mukavemet gösteren Durmuş Başaran(36), Emrah Taban(36), Gökhan Özkaplan ve olayın failleri olduğu tespit edilen Çağlar Budaklıoğlu ve iş yeri sahibi Aydın Özkoruk(43) gözaltına alındı.

Eminiyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş Başaran, Emrah Taban, Gökhan Özkaplan, Çağlar Budaklioğlu tutuklanırken, Aydın Özkoruk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavganın sebebi küfürmüş

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tartışmanın karşılıklı küfürleşmeyle başladığı sonrasında silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi. İddiaya göre hastaneye kaldırılan yaralılar Sadettin Keskin, Mehmet Ülker, İlker Taban ve Özkan Taban’ın alkollü oldukları halde çorbacıya geldikleri ve küfürlü konuşmaya başladıkları ifade edildi. Bunun üzerine Kelleci İsmail (çorbacı) isimli iş yerinde çalışan Çağlar Budaklıoğlu’nun silahıyla ateş ettiği ve 4 kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Polise mukavemet eden şahısların yaralıların arkadaşları olduğu anlaşıldı.