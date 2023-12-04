Erzincan buz tuttu! Kara kış kapıyı iyice zorladı.. Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerine yağan kar yağışı, kent genelinde buzlanmalara neden oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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İHA

Türkiye'nin batısı yağmurla doğusu ise karla mücadele etmeye başladı...

Aşırı sıcakların ardından kış yüzünü gösterirken, Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerine ise kar yağdı.

En düşük hava sıcaklığı gece Bayburt’ta eksi 7, Erzincan’da eksi 5 dereceye kadar indi.

Kent merkezlerinde soğuk hava nedeniyle bazı araçların camları buz tuttu.

Vatandaşların buz mesaisi

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı.

Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor. Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı dereler ve göllerin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)