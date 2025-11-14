Erzincan merkezli 35 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda 9 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan'da silah tüccarlarına operasyon...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket eden, aralarında referans sistemiyle üye olunan yapılanmanın bulunduğu anlaşılan soruşturma dosyasında toplam 111 şüpheli tespit edildi.

35 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erzincan merkezli olarak 35 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 99 şüpheli yakalanarak adli işlemleri gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan bozma silah, 4 kurusıkı silah, 756 fişek (492 tabanca, 168 av tüfeği, 94 kurusıkı) ele geçirildi.

9 TUTUKLAMA

Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 48 şüpheli hakkında mahkemelerce; 9 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." açıklamasında bulundu.