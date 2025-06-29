Erzincan Munzur Dağları, turistlerin yeni rotası

Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yaparak Munzur Dağları'na çıkan yerli turistler, bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurların doyumsuz manzarasıyla karşılaşıyor.

"ZORLUKLARA DEĞER"

Gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen turistler gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayıp kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unutuyorlar.

Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan turistler yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl'ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola verdi.

Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alan olduğunu kaydeden vatandaşlar, ulaşmanın yorucu ama zorluklara değdiğini belirtti.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRME FIRSATI

Erzincan’ın Tatlısu köyünün Çat yaylasından yola çıkan ekip, Tunceli’nin Ovacık ilçesi Şahverdi köyünde gezilerini sonlandırdı. Yaklaşık 30 kilometrelik parkuru 15 saatte tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca denk geldikleri boz ayı ve şamua yaban keçilerinin yanı sıra dağ gölleri ve şelaleleri de görme fırsatı yakaladı.

Karlı zirvelerde zaman zaman mola vererek dinlenen doğaseverler, yorgunluklarını dağ göllerinde yüzerek attı.

Doğaseverlerden Doktor Faruk Karakeçili, Tuba Güler ve Zafer Küçüksu, yürüyüş esnasında muhteşem bir doğaya, yaban hayatına ve göllere tanıklık ettiklerini bu eğlenceli anları da kaydetme fırsatı yakaladıklarını belirtti.