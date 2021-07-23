Euro
10.0862
0.07%
Dolar
8.5629
-0.01%
Altın
497.31
-0.05%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
278.451
1.47%
EXEN Coin
25.11
0.72%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Erzincan'da 27 kaçak göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 27 kişi, emniyet ekiplerinde yakalanarak Göç İdaresi'ne teslim edildi.
    • AA
    • 23.07.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da 27 kaçak göçmen yakalandı

    Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

    27 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

    Bu kapsamda kent genelinde, şehirler arası otobüs terminali ve sanayi sitesi civarında yapılan kontrollerde, 8'i çocuk 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

    Erzincan da 27 kaçak göçmen yakalandı #1

    Erzincan da 27 kaçak göçmen yakalandı #2

    Erzincan da 27 kaçak göçmen yakalandı #3

    Erzincan da 27 kaçak göçmen yakalandı #4

    Erzincan da 27 kaçak göçmen yakalandı #5

    Erzincan da 27 kaçak göçmen yakalandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir