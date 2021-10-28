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- Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı
Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı
- İHA
- 28.10.2021 - 22:35
Erzincan’ın Kemah ilçesi Kerer köyünde yaşayan eski muhtar Abidin Karakaya (55), bahçesinde elma toplarken bir anda ayı saldırısına uğradı.
ANİ REFLEKS İLE KURTULDU
Karakaya ani bir refleksle ayıdan sağ kurtulmayı başardı. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla 112’ye haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı - Video
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalelerin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Karakaya, gazetecilerin sorusu üzerine ayı saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı.
"BAHÇEDE ELMA YİYORLARMIŞ, GÖRMEDİM"
Karakaya konuşmasında, “Bahçeye elma almak için indim, bahçede elma yiyorlarmış görmedim. Bir anda boynuma atladı. Ayağım ile iteledim bu sefer de ayağım yaralandı” diye konuştu.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralı Abidin Karakaya’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.