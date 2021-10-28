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    Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı

    Erzincan'da ayı saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan eski muhtar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 22:35
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    Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı

    Erzincan’ın Kemah ilçesi Kerer köyünde yaşayan eski muhtar Abidin Karakaya (55), bahçesinde elma toplarken bir anda ayı saldırısına uğradı.

    ANİ REFLEKS İLE KURTULDU

    Karakaya ani bir refleksle ayıdan sağ kurtulmayı başardı. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla 112’ye haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı - Video

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalelerin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Karakaya, gazetecilerin sorusu üzerine ayı saldırısından nasıl kurtulduğunu anlattı.

    Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı #1

    "BAHÇEDE ELMA YİYORLARMIŞ, GÖRMEDİM"

    Karakaya konuşmasında, “Bahçeye elma almak için indim, bahçede elma yiyorlarmış görmedim. Bir anda boynuma atladı. Ayağım ile iteledim bu sefer de ayağım yaralandı” diye konuştu.

    Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı #2

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Yaralı Abidin Karakaya’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

    Erzincan’da ayı saldırısında yaralanan şahıs: Bir anda boynuma atladı #3

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