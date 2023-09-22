Erzincan'da bir garip takı töreni: Geline ayçiçek yağı taktı Seda ve Oğuzhan çiftinin düğün töreninde gelin ve damada takı merasiminde altın yerine 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildi.

İHA

Erzincan'da bir garip takı töreni yaşandı.

Seda ve Oğuzhan Vatan çifti, düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Takı yerine ayçiçek yağı taktı

Nikah törenine katılanlardan gelin ve damadın akrabalarından Aşkın Güngör, gelin ve damada takı olarak 5 litrelik ayçiçek yağı taktı.

Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Güngör, döviz yerine ayçiçek yağı hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi.

"Hediyeden haberimiz yoktu"

Güngör, “Düğünümüzde altının dışında sadece Türk parasının takıldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çiftimize ayçiçek yağı takmak istedik.” dedi.

Seda ve Oğuzhan Vatan çifti ise; “Verilen hediyeden hiç haberimiz yoktu, kendisine ve gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)