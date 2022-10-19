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- Erzincan'da cinsel istismar davası çıkışında kan aktı: Katil cezaevinde
Erzincan'da cinsel istismar davası çıkışında kan aktı: Katil cezaevinde
- 19.10.2022 - 15:11
- Güncelleme : 19.10.2022 - 15:22
Erzincan Adliyesi önündeki çay ocağı bahçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.
Dün saat 13.30 sularında yaşanan olayda, adliyede görülen 'cinsel istismar' davası sonrasında davaya konu kızın babası Salih P. ile davalı gencin babası Abdulkadir K. duruşma sonrası adliye önündeki çay ocağında karşı karşıya geldi.
Davalıyı göğüsünden vurdu
18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla Abdulkadir K.'yı tek kurşunla göğsünden vurdu.
Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye çevresinde görev yapan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Katil cezaevine gönderildi
Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı Salih P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.