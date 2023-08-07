Düğün ve asker konvoyları tehlikeye davetiye çıkarmaya devam ediyor.
Özellikle gelin arabasının olduğu konvoylarda, bahşiş için kıyasıya bir yarış oluyor. Bu durum da kazaları beraberinde getiriyor.
Olayın adresi bu kez Erzincan.
Aracın altına ezildi
Düğün konvoyunun önünü kesmek için 7 çocuk koşarak gelin arabasına hücum etti.
Gelin arabasının kaputuna çıkarak ısrarla bahşiş kapmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk düşerek aracın altında ezildi.
Bacakları kırıldı
Kaza üzerine diğer çocuklar kaçarak uzaklaşırken yaralanan çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Çocuğun bacaklarında kırık olduğu öğrenildi.
O anlar kamerada
Olay anı çevredeki bir işyerini güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Öte yandan vatandaşlar düğün konvoyunun önünü kesen çocukların trafiği tehlikeye düşürdüklerini kaydederek ailelerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirttiler.