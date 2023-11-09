Erzincan'da kaçak göçmen hareketliliği: 35 şüpheli yakalandı, sürücü tutuklandı Bölgede güvenlik ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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İHA

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlerle mücadelesi devam ediyor.

Yurt genelinde yapılan çalışmalarla yurda yasa dışı yollarla girişler engelleniyor.

Bu kapsamda bir göçmen hareketliliği de Erzincan'da yaşandı.

Tır dikkat çekti

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda 34 plakalı tır durdurularak inceleme yapıldı.

35 düzensiz göçmen yakalandı

Tır içerisinde yapılan incelemede, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğu görüldü.

Sürücü tutuklandı

Araç sürücüsü R.Z. isimli şahsa Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan işlem yapılarak Erzincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)