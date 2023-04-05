Erzincan'da kaçak göçmen kovalamacası yaşandı: 7 kişi yakalandı İran sınırından sızarak kente gelen ve arazide güvenlik güçlerine izlerini kaybettirmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler yakayı ele verdi.

İHA

Yurt genelinde göçmen geçişlerine izin verilmiyor.

Kaçak yollarla ülkeye giriş sağlamaya çalışan yabancı uyruklu vatandaşlar, güvenlik güçlerince tek tek yakalanıyor.

Bu kez hareketlilik Erzincan'da oldu.

İran sınırından Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren ve kente kadar gelen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen güvenlik güçlerinden kaçarak arazide izlerini kaybettirmek istedi.

Polisi görünce kaçtılar

Saat 13. 00 sıralarında Geçit Mahallesi üzerinde görülen kaçak göçmenler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçak göçmenlerin görüldüğü güzerghlara Sivil Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri ile resmi polis ekipleri sevk edildi.

Kovalamacayla yakalandılar

Polis ekipleri tarla ve yol üzerinde titiz bir çalışma yürüterek 7 kaçak göçmeni Buğdaylı köyü yolu üzerinde peyderpey yakaladı.

Kaçak göçmenler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.