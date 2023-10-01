Erzincan'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü 2 ağır yaralı Erzincan'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

İHA Erzincan'ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunda Ahmet Özdemir idaresindeki kamyonet, Adem Ö. kontrolündeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ahmet Ö. ile yolcular Nezahat Ö. (56) ve Ahmet Eymen Ö. (3) ağır yaralandı. Hastanede can verdi Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alından 2 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)