Yayladan dönüş yolunda kar yağışıyla karşılaşan çoban, sevincini kayıt altına aldı.

Çobanlar, koyun sürülerini yaylalardan geri getirirken kar ve tipiye yakalandı.

İlkbaharda Erzincan’dan Erzurum’a götürülen koyunlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla sahipleri tarafından yüksek kesimlerden indirildi.

KAR YAĞIŞI ÇOBANI MUTLU ETTİ

Geri dönüş yolculuğu sırasında bir çoban, eylül ayında kar yağışını sevinçle karşıladı.

Budak Ailesi'ne ait sürü, İspir Moryayla’da kar altında kaldı. Karla kaplı bir alanı kayıt altına alan çoban, şaşkınlığını ve sevincini "Arkadaşlar karı görüyor musunuz?" ifadesiyle aktardı.

Erzincan'da kar yağışına yakalanan çobanın mutluluğu ViDEO

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 12. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, 23 Eylül saat 16.00’dan 26 Eylül saat 09.00’a kadar Erzincan ve çevresinde hafif zirai don hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı.

Tarımsal ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, meydana gelebilecek zirai don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.