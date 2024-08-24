İHA
Erzincan-Sivas, kanlı bir kazaya sahne oldu.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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