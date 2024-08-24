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Erzincan'da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzincan'da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.